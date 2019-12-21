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Фіорентина звільнила Монтеллу, – Ді Марціо

09:59 550 Читать на русском
Фіорентина звільнила Монтеллу, – Ді Марціо
Вінченцо Монтелла / LaPresse

Вінченцо Монтелла близький до відставки з посади головного тренера італійської Фіорентини.

34’ Мілан Бадель
 
Едін Джеко 19’
Александр Коларов 22’
Лоренцо Пеллегріні 73’
Ніколо Дзаньйоло 88’
19’ Едін Джеко
22’ Александр Коларов
34’ Мілан Бадель
73’ Лоренцо Пеллегріні
88’ Ніколо Дзаньйоло

Боси "фіалок" ухвалили рішення про відставку 45-річного фахівця, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Причиною звільнення Монтелли стала 7-матчева серія без перемог. Напередодні Фіорентина на рідному Артеміо Франкі розгромно поступилася Ромі (1:4). Флорентійці наразі посідають 14-те місце в Серії А й лише на чотири очки випереджають зону вильоту.

Якщо відставка Вінченцо Монтелли буде підтверджена, то новий керманич "фіалок" отримає час для аналізу проблем команди. Наступний матч Фіорентина проведе 6 січня проти Болоньї.

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Теги
Фіорентина Фіорентина Італія Джанлука Ді Марціо Вінченцо Монтелла Вінченцо Монтелла Фіорентина - Рома
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