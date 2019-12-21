Фіорентина звільнила Монтеллу, – Ді Марціо

Вінченцо Монтелла близький до відставки з посади головного тренера італійської Фіорентини.

Боси "фіалок" ухвалили рішення про відставку 45-річного фахівця, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Причиною звільнення Монтелли стала 7-матчева серія без перемог. Напередодні Фіорентина на рідному Артеміо Франкі розгромно поступилася Ромі (1:4). Флорентійці наразі посідають 14-те місце в Серії А й лише на чотири очки випереджають зону вильоту.

Якщо відставка Вінченцо Монтелли буде підтверджена, то новий керманич "фіалок" отримає час для аналізу проблем команди. Наступний матч Фіорентина проведе 6 січня проти Болоньї.

Рома на виїзді розгромила Фіорентину – команда Фонсеки наблизила Монтеллу до відставки