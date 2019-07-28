toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фіорентина зробила Барселоні пропозицію щодо Рафіньї – за "фіалок" виступав батько футболіста

11:04 322 Читать на русском
Фіорентина зробила Барселоні пропозицію щодо Рафіньї – за "фіалок" виступав батько футболіста
Рафінья / Барселона

Хавбек Барселони Рафінья наступний сезон може розпочати у Фіорентині.

Бразильський півзахисник Барселони Рафінья увійшов у сферу інтересів італійської Фіорентини. "Фіалки" навіть зробили пропозицію каталонському клубу.

Валенсія висунула свої умови Рафіньї – хавбек хоче покинути Барселону

Проте, здійснити трансфер бразильця буде вкрай важко, адже Барселона вже має привабливу пропозицію щодо Рафіньї від Валенсії, повідомляє Mundo Deportivo.

Потенційний новачок Барселони перепросив Мессі за те, що назвав його сином повії 7 років тому

До слова, батько футболіста – Мазінью, який перемагав разом з Бразилією на чемпіонаті світу-1994, виступав за Фіорентину у сезоні 1991/92.

blog_ava
Голкіпер Руха здійснив фантастичний сейв у матчі Першої ліги
06:30
2283
Теги
Італія Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Італії Рафінья Рафінья Фіорентина Фіорентина Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
23
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук