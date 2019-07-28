Фіорентина зробила Барселоні пропозицію щодо Рафіньї – за "фіалок" виступав батько футболіста

Хавбек Барселони Рафінья наступний сезон може розпочати у Фіорентині.

Бразильський півзахисник Барселони Рафінья увійшов у сферу інтересів італійської Фіорентини. "Фіалки" навіть зробили пропозицію каталонському клубу.

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Проте, здійснити трансфер бразильця буде вкрай важко, адже Барселона вже має привабливу пропозицію щодо Рафіньї від Валенсії, повідомляє Mundo Deportivo.

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До слова, батько футболіста – Мазінью, який перемагав разом з Бразилією на чемпіонаті світу-1994, виступав за Фіорентину у сезоні 1991/92.