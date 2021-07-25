Гравці Фіорентини відпрацьовували атакувальні дії у спарингу з Поліспортивою.

Товариський матч

Фіорентина – Поліспортива – 11:0

Голи: Кальєхон, 11, Дункан, 19, Бонавентура, 38 (пен.), Влаховіч, 46, 48, 54, 70, 73, 78, 80, ?, 76 (аг.)

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Футболісти Фіорентини ризикують розслабитись перед стартом сезону Серії А. Якщо у попередньому спарингу "фіалки" забили супернику 7 м'ячів, то в останній грі Поліспортива пропустила 11.

Авторство більшості м'ячів забрав собі Душан Влаховіч, сербський нападник 7 разів відзначився у воротах опонентів.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А Фіорентина фінішувала 13-ю. Наступний розіграш чемпіонату Італії "фіалки" розпочнуть вже 22 серпня, поєдинком проти Роми.

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