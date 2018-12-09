Фіорентина здійснила неймовірний камбек в матчі з Сассуоло: 15 тур Серії А, матчі неділі

В матчі 15 туру Серії А Фіорентина на останніх хвилинах врятувала важку нічию в матчі з Сассуоло. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 15 тур

Сассуоло – Фіорентина – 3:3

Голи: Дункан, 63, Бабакар, 68, Сенсі, 80 – Сімеоне, 70, Бенассі, 90+2, Міральяс, 90+8

Вилучення: Джурічіч, 87 – Міленковіч, 90+2

Парма – К'єво – початок матчу о 16:00

Удінезе – Аталанта – початок матчу о 16:00

Емполі – Болонья – початок матчу о 16:00

Дженоа – СПАЛ – початок матчу о 19:00

Мілан – Торіно – початок матчу о 21:30

Фіорентина у неймовірному стилі врятувала нічию у зустрічі з Сассуоло. Господарі вийшли вперед в середині другого тайму завдяки голу Дункана і Бабакар майже одразу подвоїв перевагу. Сімеоне миттєво один м'яч відіграв, але на 80 хвилині Сенсі забив третій гол у ворота Лафона. Однак кінцівка зустрічі була емоційною, оскільки спочатку Джурічіч, а трохи згодом Міленковіч були вилучені. Фіорентина зуміла скористатись своєю тимчасовою чисельною перевагою, а в останні секунди гри змогла вирвати нічию завдяки голу Міральяса.

Після цієї зустрічі Сассуоло набрав 21 очко і піднявся на 8 місце, Фіорентина з 19 пунктами розташувалась на 11 позиції.