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Фіорентина зацікавлена у послугах партнера Ярмоленка Чічаріто

7 липня 17:00 178 Читать на русском
Фіорентина зацікавлена у послугах партнера Ярмоленка Чічаріто
Хав’єр Чічаріто / Reuters

Мексиканський нападник Хав’єр Чічаріто може перейти у італійську Фіорентину.

Фіорентина зацікавлена у послугах 31-річного нападника Вест Хема Чічаріто. Окрім нього, "фіалки" розглядають варіант з форвардом Бока Хуніорс Даріо Бенедетто, повідомляє Corriere dello Sport.

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До слова, у минулому сезоні Чічаріто провів 28 матчів у всіх турнірах за Вест Хем. Партнер Андрія Ярмоленка забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Зауважимо, що контракт футболіста розрахований ще на рік.

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Італія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Хав’єр Чічаріто Хав’єр Чічаріто Фіорентина Фіорентина
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