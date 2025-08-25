Форвард Роберто Пікколі перейшов з Кальярі до Фіорентини.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Роберто Пікколі. Терміни угоди не розголошуються.

Раніше інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляв, що "віола" запропонувала за форварда 25 млн євро + бонуси. У минулому сезоні Роберто став кращим бомбардиром Кальярі, забивши 10 голів у 37 матчах Серії А.

Фіорентина стане для 24-річного Пікколі 8-м клубом у кар'єрі після Аталанти, Спеції, Дженоа, Верони, Емполі, Лечче і Кальярі.