Фіорентина заплатила 25 млн євро за молодого форварда – вона стане для нього 8-ю командою в кар'єрі
20:50 - Читати іншою мовою
Форвард Роберто Пікколі перейшов з Кальярі до Фіорентини.
Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Роберто Пікколі. Терміни угоди не розголошуються.
Серія А: Фіорентина втратила перемогу на 90+4, Лаціо поступився в Комо – у Паса гол+асист
Раніше інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляв, що "віола" запропонувала за форварда 25 млн євро + бонуси. У минулому сезоні Роберто став кращим бомбардиром Кальярі, забивши 10 голів у 37 матчах Серії А.
Фіорентина стане для 24-річного Пікколі 8-м клубом у кар'єрі після Аталанти, Спеції, Дженоа, Верони, Емполі, Лечче і Кальярі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter