Фіорентина визначилась із новим тренером, – ЗМІ

Керівництво італійської Фіорентини визначилося, якого фахівця бажає бачити на чолі команди в новому сезоні.

"Фіалки" запропонують посаду головного тренера Роберто Де Дзербі, стверджує Resto del Carlino.

Тренер Фіорентини поборов коронавірус

Боси Фіорентини підготували для нинішнього керманича Сассуоло контракт із зарплатою 1,4 млн євро на сезон. У Флоренції захоплені стилем гри "нероверді" під керівництвом Де Дзербі та хочуть, щоб він прищепив атакувальний футбол Фіорентині. Нині з "фіалками" працює Беппе Якіні, який у ході сезоні змінив Вінченцо Монтеллу.

Роберто Де Дзербі почав тренерську кар'єру в 2014 році з аматорського Дарфо Боаріо. Також він працював із Фоджею, Палермо та Беневенто.

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