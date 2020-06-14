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Фіорентина визначилась із новим тренером, – ЗМІ

20:29 96 Читать на русском
Фіорентина визначилась із новим тренером, – ЗМІ
Роберто Де Дзербі / Image Photo Agency

Керівництво італійської Фіорентини визначилося, якого фахівця бажає бачити на чолі команди в новому сезоні.

"Фіалки" запропонують посаду головного тренера Роберто Де Дзербі, стверджує Resto del Carlino.

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Боси Фіорентини підготували для нинішнього керманича Сассуоло контракт із зарплатою 1,4 млн євро на сезон. У Флоренції захоплені стилем гри "нероверді" під керівництвом Де Дзербі та хочуть, щоб він прищепив атакувальний футбол Фіорентині. Нині з "фіалками" працює Беппе Якіні, який у ході сезоні змінив Вінченцо Монтеллу.

Роберто Де Дзербі почав тренерську кар'єру в 2014 році з аматорського Дарфо Боаріо. Також він працював із Фоджею, Палермо та Беневенто.

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Фіорентина Фіорентина Сассуоло Сассуоло Італія Роберто Де Дзербі Роберто Де Дзербі
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