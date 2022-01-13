Кубок Італії, 1/8 фіналу

Наполі – Фіорентина – 2:5

Голи: Мертенс, 44, Петанья, 90+5 – Влаховіч, 41, Бірагі, 58, Венуті, 105, Пйонтек, 108, Малех, 119

Вилучення: Лосано, 84, Руїс, 90+3 – Дронговскі, 45+2

Наполі дебютував у нинішньому розіграші Кубка Італії, а от Фірентина вже провела два матчі. У попередніх раундах "фіалки" розтрощили Козенцу (4:0) та обіграли Беневенто (2:1). Статус сьогоднішнього суперника гостей також не злякав. У перші півгодини ми побачили цілком рівну гру. Про якісь вбивці моменти говорити не доводиться, але і в захисті команди не відсиджувалися.

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Зате все компенсувала остання п'ятихвилинка перед перервою. Душан Влаховіч підтвердив статус головної зірки Фіорентини. Серб легко протиснув Туанзебе і легко відкрив рахунок. Проте, святкувати було зарано – попереду чекала катастрофа. Спочатку Мертенс ефектним ударом відновив рівновагу. А в компенсований час "фіалки" самі створили собі проблеми. Захисник повертав м'яч назад. Водночас Дронговскі рвонув на перехоплення. Пас вийшов у протихід. Здавалося, Ельмасу ніхто вже не завадить вивести Наполі вперед, але голкіпер встиг завалити македонця на газон. Червона для Дронговскі. Добре, хоч все сталося за межами штрафного.

У перерві Лучано Спаллетті також змінив голкіпера. Замість Оспіни вийшов Мерет. Проте, це не зупинило гостей, граючих у меншості. Рахмані сфолив проти Гонсалеса на підступах до штрафного. Удар взявся виконувати Бірагі. Перший постріл прийняла на себе стінка. Відскок подарував Крістіано ще один шанс. Цього разу захисник все виконав бездоганно. Без Шансів для голкіпера Наполі.

Зовсім не зрозуміло, як "партенопейці" збиралися боротися за вихід в наступний раунд. Колектив Віченцо Італьяно діяв злагоджено і відважно. А от Наполі бракувало дисципліни. Як от Ірвінгу Лосано. Мексиканець наприкінці матчу грубо зіграв проти Гонсалеса. Спочатку хавбек отримав жовту, але VAR змусив головного арбітра змінити своє рішення – вилучення. Вже у компенсований час Руїс, здавалося, вбив усі надії господарів, отримавши другу жовту. Парадокс, але відразу після цього забив Наполі. Петанья перевів гру в овертайм.

У додаткові 30 хвилин інтрига жила недовго. Гості продемонстрували, як потрібно користуватися чисельною перевагою. "Фіалки" практично увесь екстратайм провела на чужих воротах. Наполі не атакував і оборонявся погано, пропустивши ще три м'ячі. Один із голів у свій актив записав Кшиштоф Пйонтек, який проводив свій дебютний матч. Фіорентина вийшла у чвертьфінал Кубка Італії, де зустрінеться з Аталантою нашого Руслана Маліновського.

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