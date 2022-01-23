Чемпіонат Італії 2021/22, 23-й тур

Кальярі – Фіорентина – 1:1

Голи: Жоау Педру, 47 – Соттіль, 75

Вилучення: Одріосола, 65 (Фіорентина)

Нереалізовані пенальті: Жоау Педру, 68 – Бірагі, 8

Наполі – Салернітана – початок о 16:00

Спеція – Сампдорія – початок о 16:00

Торіно – Сассуоло – початок о 16:00

Емполі – Рома – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок на Сардинії між Кальярі та Фіорентиною. Вже на 8-й хвилині господарі могли пропустити з пенальті, однак їм пощастило – Радуновіч парирував постріл Бірагі! Певна розплата за цей фарт прилетіла перед перервою, коли подача Маріна зрикошетила від Міленковіча й полетіла у ворота. М'яч влучив у поперечку. Загалом же, перший тайм виявився доволі рівним, а от старт другого гості провалили капітально.

Всього через хвилину після відновлення гри Жоау Педру вивів Кальярі вперед, замкнувши навіс Маріна з кутового, а на 66-й "фіалки" ще й у меншості залишились – Одріосола рукою зупинив чергове замикання від Педру. Арбітр призначив пенальті, однак Тераччано взяв удар Жоау з "позначки". Покарання за марнотратство прилетіло на 75-й – це Соттіль зробив прорив із власної половини в чужий штрафний і пробив у дальній кут. 1:1! Цей гол і вирішив долю зустрічі. Нічия на Сардинії – і це дуже погано для Кальярі, адже і острів'яни залишились всього в одному заліковому балі від підйому із зони вильоту.

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