Чемпіонат Італії 2022/23, 24-й тур

Верона – Фіорентина – 0:3

Голи: Барак, 12, Кабрал, 38, Бірагі, 90

Лаціо – Сампдорія – початок о 22:00

У Інтера та Мілана розбіжності щодо нового спільного стадіону – один із клубів хоче будувати окремий

Фіорентина перервала 6-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Після ефектного проходу Браги в Лізі конференцій "фіалки" здобули виїзну перемогу над Вероною – 0:3. Два голи були проведені ще в першому таймі. Відзначились Артур Кабрал і Антонін Барак, причому останній має аж 10 голів у останніх 12 матчів на виїзді в Серії А. З моменту його приїзду в Італію в сезоні 2021/22 жоден півзахисник не забивав стільки поза рідними стінами.

На 90-й хвилині господарів добив Бірагі, влучивши у ворота аж із центру поля. Завдяки цій звитязі Фіорентина набрала 28 очок, піднявшись з 15-ї на 12-ту сходинку в турнірній таблиці. Верона залишилась у зоні вильоту, перебуваючи на відстані трьох залікових балів від рятівної 17-ї позиції. Її тримає Спеція Коваленка.

Спеція розписала бойову нічию з Удінезе – Коваленко отримав мізер, вперше вийшовши після травми