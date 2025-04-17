У четвер, 17 квітня, у чвертьфіналі Ліги конференцій відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Фіорентина – Целє – 2:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Мандрагора, 37, Кін, 57 – Матко, 54, Неманіч, 65

Ягеллонія – Бетіс – 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Чурлінов, 81 – Бакамбу, 78

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Фіорентина підходила до повторного протистояння з Цєлє з мінімальною перевагою. Перемога "фіалок" на виїзді з рахунком 2:1 залишала словенцям, які вперше в історії "залізли" так високо, непогані шанси на загальний успіх. На 15-й хвилині Кін мав хорошу можливіть вивести господарів вперед, але кіпер Целє зумів перевести на кутовий.

В середині тайму Свєтлін стрільнув у напрямку правої стійки – Де Хеа підстрахував. Згодом був шанс у Мандрагори, але знову вище всяких похвал зіграв Сілва. Зрештою, наприкінці тайму Роландо таки вдалось пробити оборону суперника: Понграчіч кинджальним пасом розрізав оборону словенців, вивівши партнера сам на сам – той з гострого кута пробив повз кіпера.

По перерві Цєлє відродив інтригу у матчі, дзеркально повторивши гол у свої ворота: Забуковнік віддав розрізну передачу на Матко, Парізі прогавив момент, не зумівши прочитати задум суперників, і Альоша, вийшовши сам на сам з Де Хеа, прошив іспанця.

Через 10 хвилин Целє буквально шокував суперника, забивши вдруге. Неманіч відгукнувся на навіс з кутового і головою замкнув сферу у сітку. Вже за хвилину Кін після передачі Мандрагори ударом з гострого кута влучно закрутив під дальню стійку. Гол спочатку не зарахували через офсайд, але арбітр вирішив скористатись VAR і... змінив своє попереднє рішення – 2:2.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Фіорентина забила втретє: Парізі збили на лівому фланзі, подача зі стандарту у воротарський завершилась помилкою захисника і Раньєрі з близької відстані добив у сітку. У роботу знову увімкнувся VAR, який цього разу підтвердив 100%-й офсайд і гол скасував. На останній хвилині тайму Кін забив черговий гол "фіалок", який, однак, вкотре не зарахували. Далі йде Фіорентина.

У паралельному матчі польська Ягеллонія, капітаном якої у цій грі був екс-українець Тарас Романчук, приймала Бетіс. Іспанці здобули комфортну перевагу у першій грі (2:0), тож могли дозволити собі не викладатися на повну. Попри це підопічні Мануеля Пеллегріні фактично не давали дихати супернику, не дозволивши полякам завдати бодай одного удару по своїх воротах у першому тайму.

Однак перед самим свистком господарі зуміли вийти вперед – Крістоффер Хансен головою по центру влучно замкнув навіс у штрафний. На жаль, боковий суддя сигналізував про положення поза грою і рахунок залишився без змін.

На 64-й хвилині Хесус Родрігес міг остаточно знімати питання щодо півфіналіста турніру, однак захисник в останній момент встиг заблокувати його удар. За партнера реабілітувався Седрік Бакамбку, який, отримавши розрізну передачу в район одинадцятиметрової позначки, влучно прошив кіпера.

За 10 хвилин до завершення гри Чурлінов відновив статус-кво: скориставшись помилкою захисника він обіграв його ще раз і з району одинадцятиметрової позначки пробив поміж трьох оборонців. На більше, однак, Ягеллонію не вистачило – півфіналістом Ліги конференцій стає Бетіс.

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