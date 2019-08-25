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Фіорентина прагне підписати кузена Джеррарда

13:23 123 Читать на русском
Фіорентина прагне підписати кузена Джеррарда
Боббі Данкан / Getty images

Талановитий нападник Ліверпуля Боббі Данкан може отримати шанс проявити себе в чемпіонаті Італії.

У послугах 18-річного виконавця зацікавлена Фіорентина, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, італійський клуб вже зробив Ліверпулю пропозицію щодо оренди футболіста з правом викупу. Раніше орендувати гравця також намагався Нордшелланд, але отримав відмову.

До слова, Данкан є двоюрідним братом колишнього хавбека "червоних" Стівена Джеррарда.

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Зауважимо, що Данкан перебрався на Енфілд влітку минулого року, покинувши Манчестер Сіті. В минулому сезоні Боббі забив 25 голів за Ліверпуль U-18.

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Фіорентина Фіорентина Італія Ліверпуль Ліверпуль Боббі Данкан Боббі Данкан
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