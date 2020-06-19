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Фіорентина прагне безкоштовно підписати Тьягу Сілву

00:49 - Читать на русском
Фіорентина прагне безкоштовно підписати Тьягу Сілву
Тьягу Сілва / Getty images

Бразильський захисник ПСЖ Тьягу Сілва може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Фіорентина розглядає можливість підписання центрального захисника ПСЖ Тьягу Сілви, повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Раніше стало відомо, що 35-річний бразилець покине паризький клуб після закінчення цього сезону на правах вільного агента, тому "фіалкам" не доведеться платити за цей трансфер. На гравця також претендують англійські Евертон і Тоттенхем.

Нагадаємо, з 2009 по 2012 рік Сілва вже виступав в Серії А за Мілан. У сезоні-2019/20 захисник провів за парижан 30 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Італія Тьягу Тьягу Сілва Фіорентина Фіорентина
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