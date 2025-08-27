Полісся спробує створити диво у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини. Де подивитися гру – підкаже "Футбол 24".

Матч Фіорентина – Полісся відбудеться у четвер (28 серпня). Стартовий свисток повинен пролунати о 21:00 за київським часом. Зауважимо, що "фіалки" зіграють домашній матч на арені Сассуоло, оскільки рідний Артеміо Франкі перебуває на ремонті.

Де дивитися гру Фіорентина – Полісся? Матч у прямому ефірі покаже Київстар ТБ. За головними подіями також можна буде стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

Нагадаємо, перший матч тиждень тому завершився розгромною поразкою Полісся з рахунком 0:3. Команді Руслана Ротаня знадобиться справжнє диво, щоб пройти Фіорентину, пробитися до основного етапу Ліги конференцій та продовжити євросезон.

