Полісся зустрілось з найважчим суперником України в цьогорічних єврокубках і все одно нарвались на критику. Команда, яка б порвала і Динамо з Шахтарем разом узяті, розгромила житомирян з рахунком 3:0 – хм, ну це точно ганьба!. Цікаво, а якого результату деякі оглядачі чекали від матчу четвертої команди УПЛ з представником топ-7 Серії А?

Фіорентина – Полісся: де дивитись матч команди Ротаня за виживання у Лізі конференцій

Підопічні Руслана Ротаня зіграли з колективом, який протягом трьох останніх років виступав у півфіналі та двох фіналах Ліги конференцій. Насправді за "вовків" треба потішитись. Якби наші молоді футболісти щотижня отримували досвід протистояння з Госенсом, Де Хеа, Джеко, Кіном, Фаджолі та Гудмундссоном, то було б прекрасно (хоч і боляче).

Так, Полісся пропустило двічі в перші півгодини, а потім у меншості пропустило втретє. "Як же так – у більшості та й не забити Фіорентині!", – лунало в той вечір у ютуб-ефірах. От тільки правда в тому, що наша команда створила багато крутих моментів навіть у рівних складах. Можливо, навіть більше, ніж проти десятьох "Фіалок". І моменти були крутими.

Сенсації не вийшло, але команда не зганьбилась, попри рахунок. За футболістів можна тільки потішитись – вони все життя важко впахували, щоб зіграти в футбол з Госенсами та Кінами. Проти серйозного представника топ-ліги. Та й зіграли весело, а попереду ще й гра у Флоренції!

Завдання-мінімум Полісся вже виконало. Можливо, у Італії навіть вдасться поборотись за сенсацію. Чому б і ні? Втрачати нічого, а Фіорентина не така вже й страшна – скромний Кальярі на вихідних розкатав з "фіалками" 1:1, дозволивши провести по власних воротах всього 4 удари. Італійці втомлені, а сьогодні у них ще й Кіна не буде. Мойзе довго снитиметься Чоботенку та Кудрику, оформивши гол+пас+вилучення за 44 хвилини.

Кадрова ситуація

Травмовані: Куаме – Тейлор, Крушинський

Дискваліфіковані: Кін – Михайліченко

Орієнтовні склади на матч Фіорентина – Полісся

Фіорентина: Де Хеа – Комуццо, Віті, Марі – Додо, Фаджолі, Зом, Парізі – Мандрагора, Гудмундссон – Джеко

Полісся: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний, Корнійчук – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Назаренко – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – Полісся заб'є та уникне розгрому

Було б наївно робити прогноз на перемогу Полісся чи навіть нічию. Звісно, житомиряни можуть створити сенсацію, але це буде саме сенсація – а взагалі-то шансів на успіх небагато. Звісно ж, коли ми говоримо про успіх, то не маємо на увазі вихід в єврокубки.

А от на гол підопічні Руслана Ротаня точно заслужили, та й уникнути розгрому "вовкам" до снаги. Як мінімум, команда заслужила на такий оптимістичний прогноз.

