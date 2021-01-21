Про укладення угоди з флорентійцями "червоно-білі" оголосили на офіційному сайті клубу.

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Кокорін незабаром вилетить до Італії для проходження медогляду. Опісля форвард підпише з "фіалками" контракт на 3,5 роки. Спартак за нього отримає орієнтовно 3,5 млн євро. Також москвичі отримають відсоток від наступного продажу росіянина.

У нинішньому сезоні Олександр Кокорін провів 8 матчів у чемпіонаті Росії, в яких забив 2 м'ячі. У 2019 році він і хавбек Павло Мамаєв були офіційно засуджені до позбавлення волі за побиття чиновників та водія.

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