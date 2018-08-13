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Фіорентина підписала хавбека Вест Хема Едмілсона

17:50 74 Читать на русском
Фіорентина підписала хавбека Вест Хема Едмілсона
Едмілсон / ФК Фіорентина

Екс-півзахисник Вест Хема Едмілсон перейшов з Вест Хема в італійську Фіорентину.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Вест Хема Едмілсона. "Фіалки" орендували норвежця на рік з правом викупу.

Раніше клуб орендував нападника Ювентуса Марко П'яцу, який перед цим виступав на правах оренди в складі Шальке.

Фіорентина в сезоні 2017/2018 посіла 8 сходинку в турнірній таблиці Серії А.

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