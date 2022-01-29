Бразильський нападник Артур Кабрал завершив свій перехід до італійської Фіорентини. Це може спричинити ефект доміно з українським слідом.

Фіорентина оголосила про трансфер Артура Кабрала. Форвард покликаний замінити Душана Влаховіча, який вчора перебрався до Ювентуса. Нападник вже отримав 9-й номер у новому клубі. Сума трансферу та терміни контракту бразильця з "фіалками" не розголошуються.

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Цікаво, що Базель у пошуках потенційної заміни Кабралу звернув увагу на Україну – швейцарці розглядають кандидатури Владислава Супряги та Данила Сікана. Нападник Динамо, щоправда, близький до переходу в Сампдорію, а от Сікан зберігає можливість перебратись в Базель у платну оренду з можливістю викупу.

До слова, Кабрал має феноменальні показники у поточному сезоні – бразилець забив 27 голів та віддав 8 асистів у 31 поєдинку. У 2021 році Артур визнали найкращим гравцем чемпіонату Швейцарії.

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