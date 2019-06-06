Фіорентина офіційно змінила власника

Американський магнат Рокко Комміссо став власником Фіорентини.

Фіорентина на своєму офіційному сайті повідомила, що Дієго та Андреа Делла Валле продали клуб американському бізнесмену Рокко Комміссо.

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"Я завжди був фанатом італійського футболу, і немає слів, щоб описати, яка це для мене честь. За три роки переговорів про купівлю футбольного клубу я добре дізнався, наскільки важлива Фіорентина для міста і фанатів", – сказав Комміссо.

Попередні власники витягнули "фіалок" до Серії А з четвертого італійського дивізіону.

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