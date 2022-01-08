26-річний форвард став гравцем Фіорентини, повідомляє прес-служба клубу. Він перебрався в Італію на правах оренди із Герти й обрав собі 19 номер.

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У футболці "фіалок" Пйонтек виступатиме до кінця поточного сезону. Якщо ж виступи Кшиштофа влаштують тренерів та керівництво, то клуб зможе викупити поляка. Відповідний пункт прописаний в орендній угоді.

Окрім Фіорентини, на форварда полювала Дженоа українського тренера Андрія Шевченка, яка пропонувала за нього 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, Кшиштоф Пйонтек чудово провів у Генуї сезон 2018/19, після чого його придбав Мілан. Заграти у гранді Кшиштофу не вдалось, а через рік його продали в Герту. За "Стару Леді" форвард цієї кампанії провів лише 358 хвилин, у яких відзначився голом й асистом.

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