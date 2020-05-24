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Фіорентина націлилася на Тюрама, який феєрить у Бундеслізі

17:13 128 Читать на русском
Фіорентина націлилася на Тюрама, який феєрить у Бундеслізі
Маркус Тюрам (справа) / Bundesliga

Форвард гладбахської Борусії Маркус Тюрам потрапив у сферу інтересів "фіалок".

Фіорентина серйозно зацікавилася Маркусом Тюрамом, повідомляє видання La Nazione. Міно Райола готовий допомогти "фіалкам" узгодити трансфер за 15 мільйонів євро, однак у Німеччині Маркуса оцінюють значно вище.

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Француз рік тому перейшов у Борусію М з Генгама, а протягом цього сезону забив 12 голів і віддав 9 асистів у 35 матчах. Тюрам-молодший став одним із найяскравіших персонажів Бундесліги, відразу закріпившись в основі команди Марко Розе.

Фіорентина збирає в себе дітей легендарних футболістів. За флорентійців вже виступає Федеріко К'єза, чий батько грав з Ліліаном Тюрамом у Пармі з 1996-го по 1999-й.

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