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Фіорентина націлилась на Габ'ядіні, – Sky Sport Itlia

20:33 1 Читать на русском
Фіорентина націлилась на Габ'ядіні, – Sky Sport Itlia
Маноло Габ'ядіні / Sky Sports

Форвард Саутгемптона Маноло Габ'ядіні може повернутись у Серію А.

Фіорентина зацікавлена у підписанні нападника Саутгемптона Маноло Габ'ядіні, повідомляє Sky Sport Italia.

Форвард Саутгемптона Обафемі став наймолодшим ірландцем, який забивав в АПЛ

Італієць переїхав на Сент Мерріс 2 роки тому з Наполі і мав вражаючий початок свого англійського етапу кар'єри, але пізніше здав. У сезоні 2018/19 гравець лише 4 рази вийшов у старті в матчах АПЛ і забив 1 гол.

Саутгемптон після 18 турів перебуває на 16 позиції і має 15 очок, перебуваючи в 3 пунктах від зони вильоту.

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