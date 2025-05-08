"Лілії" на офіційному сайті повідомили про активацію пункту продовження контракту ще на рік – до 30 червня 2027-го.

Челсі визначився із врученням нагород за фінал Ліги конференцій – Мудрик дізнався, чи отримає медаль

Палладіно очолив Фіорентину минулого літа, підписавши угоду за схемою 2+1. Дебютний сезон складається непогано – у Серії А команда йде серед претендентів на зону ЛЧ, а також має шанс на третій поспіль фінал Ліги конференцій. Для цього "ліліям" сьогодні потрібно відігратися проти Бетіса у матчі-відповіді півфіналу після 1:2 в Іспанії.

До слова, нещодавно 41-річний Палладіно був обурений голом Артема Довбика, який приніс Ромі перемогу над Фіорентиною.

Тренер Фіорентини протестував проти голу Довбика – Артем потрапив у "сіру зону" футбольних правил