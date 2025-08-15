– Руслане Петровичу, перед матчем наголошували, що важливо забути про рахунок першої гри й вийти на поле з "нулями". Чи вдалося команді виконати цей план?

– Ми планували й хотіли, щоб результат першого матчу взагалі не був у головах хлопців. На жаль, він там все ж сидів. Добре, що сьогодні все закінчилося позитивно, але ми маємо розуміти, що підсумок міг бути іншим. Це був нетиповий поєдинок.

Ми рідко зіштовхуємося з командами, які грають настільки вертикально й із такою кількістю боротьби. У першій зустрічі ми її вигравали, підбирали м’ячі, атакували, зберігали структуру. Сьогодні ж, отримавши м’яч, часто віддавали його назад воротарю. Суперник був готовий до позиційної гри. Ми мали проблеми в окремих епізодах і не реалізували моменти, які створили. Уже в перші 15 хвилин могли закривати цей матч.

– Чому, на вашу думку, команді не вдалося реалізувати свої моменти? Це більше про психологію, техніку чи правильність прийняття рішень?

– Це, в першу чергу, правильність прийняття рішень. Це дуже складний тактичний аспект – оцінка ситуації на полі. Розумію, що в багатьох хлопців ще немає великого досвіду виступів у єврокубках, і сьогодні ми були не на своєму найвищому рівні. Але цей матч сто відсотків додасть нам досвіду.

– Наступний суперник – Фіорентина. Як оціните цей жереб?

– Фіорентина за останні три роки двічі грала у фіналі, якщо мені пам'ять не зраджує. Це найсильніший суперник, який міг нам випасти. Але, знову ж таки, це досвід. На папері вони – фаворити, але в реальному матчі все може бути інакше.

– Ви вже кілька матчів поспіль випускаєте склад, у якому переважають українські футболісти. Прокоментуйте.

– Так, є певні нюанси з комунікацією. Ми зіштовхуємося з тим, що на полі хлопцям складно підказувати одне одному через мовний бар’єр. Ми говоримо про це на тренуваннях, намагаємося налагодити. Тому сьогодні було важливо випустити склад, де всі говорять однією мовою. Це рішення не пов’язане з чимось іншим.

У кінцівці матчу Таллес забив важливий гол. Він заспокоїв гру. На наступний матч побачимо, який буде склад. Зараз треба відновитися й перемкнутися на чемпіонат України, бо це не єдина важлива гра в нашому календарі.

