Спеція в рамках 25-го туру Серії А зазнала домашньої поразки від Фіорентини (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Спеція у рідних стінах приймала Фіорентину. У випадку перемоги господарі відірвалися б від зони вильоту на 8 очок, але суперник був серйозним – минулого тижня "фіалки" відвантажили три голи у ворота Аталанти. На жаль, під такого крутого суперника Віктора Коваленка не випустили, залишивши його у запасі.

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Вже на 16-й хвилині гості могли відкрити рахунок з пенальті, однак Пйонтек влучив у стійку. До речі, Фіорентина у Серії А не забила третій пенальті поспіль – подібного з нею не траплялося протягом семи років. Втім, перед свистком на перерву Пйонтек таки переграв Проведеля, замкнувши простріл Малеха – 0:1!

В другому таймі у Спеції мало що виходило. Тьяго Мотта навіть у таких умовах не випустив Коваленка. На 56-й хвилині він провів потрійну заміну, випустивши зокрема й Агудело – і це спрацювало! На 74-й Кевін зрівняв рахунок, реалізувавши вихід віч-на-віч. 1:1!

Спеції вдавалося тримати нічию практично до кінця основного часу. Господарі не витримали зовсім трішки: на 89-й хвилині Амрабат прийняв м'яч за межами штрафного й несподівано вистрілив у лівий нижній кут – Проведель не врятував. 1:2! Цей гол виявився переможним для Фіорентини. Коваленко на поле так і не вийшов.

Таким чином, Спеція з 26 очками залишилась на 14-й позиції у турнірній таблиці Серії А. "Фіалки" ж набрали 39 пунктів. Команда Вінченцо Італьяно тримається на 8-й сходинці.

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