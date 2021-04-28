Фіорентина активізувала свої зусилля для підписання 41-річного фахівця, повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на QS-La Nazione.

Президент Сассуоло відмовляє Де Дзербі від переходу в Шахтар

"Фіалки" розраховували запросити Дженнаро Гаттузо, однак той ще не попрощався з Наполі. Потрапляння в Лігу чемпіонів може змусити Ріно залишитися на Сан-Паоло, тому Фіорентині доведеться перемкнутися на інші варіанти. Де Дзербі – один з них.

Зауважимо, що головним претендентом на тренера Сассуоло вважається Шахтар. Влітку Де Дзербі стане вільним і зможе сам обирати нове місце роботи.

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