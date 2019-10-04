Фіорентина може підписати скандального Бен Арфа

Французький півзахисник Хатем Бен Арфа може найближчим часом перебратися до чемпіонату Італії. У послугах гравця зацікавлена Фіорентина.

32-річний футболіст перебуває в статусі вільного агента. Його контракт з Ренном закінчився в липні. Як інформує Tuttosport, головний тренер "фіалок" Вінченцо Монтелла вірить, що скандальний футболіст, який у минулому році судився зі своїм колишнім клубом ПСЖ, зможе додати варіативності атаці команди.

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У минулому сезоні Бен Арфа допоміг Ренну виграти Кубок Франції. Загалом, він провів у складі бретонців 41 матч, забив 9 м'ячів і віддав 6 результативних передач. Нагадаємо, влітку Фіорентина підписала екс-партнера Бен Арфа по збірній Франції Франка Рібері. Після шести турів Серії А команда з Флоренції посідає десяте місце в турнірній таблиці.

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