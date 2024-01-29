Гудмундссон є об'єктом бажання половини клубів Серії А, тому Фіорентина вирішила зробити спробу обігнати конкурентів і переманити лідера Дженоа. Як інформує Gazzetta dello Sport, "фіалки" зробили генуезцям запит щодо ісландця й отримали відповідь – "грифони" готові продати свого лідера не менше, ніж за 25 млн євро. Водночас Дженоа не хоче продавати Альберта зараз – клуб намагатиметься утримати гравця щонайменше до літа.

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Згідно Viola News, Фіорентина визнала суму занадто високою і зараз намагається її збити. Однією з опцій може стати форвард "віоли" М'бала Нзола.

Завдяки Гудмундссону Дженоа посідає 11-те місце в турнірній таблиці Серії А за підсумками 22 турів. На рахунку Альберта 9 голів і 2 гольові передачі в 20 матчах за Дженоа.

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