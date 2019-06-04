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Фіорентина дістанеться американському магнату за 200 млн євро – угода майже укладена

17:33 400 Читать на русском
Фіорентина дістанеться американському магнату за 200 млн євро – угода майже укладена
Фіорентина / ФК Фіорентина

Італоамериканський бізнесмен Рокко Коміссо придбає Фіорентину за 200 млн євро. Він майже домовився з Дієго та Андреа Делла Валле.

Власник Нью-Йорк Космос Рокко Коміссо близький до придбання італійської Фіорентини. Ціна питання – 200 млн євро, повідомляє ANSA.

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Переговори з Дієго та Андреа Делла Валле активно просуваються і сторони майже домовились про передачу клубу новому власнику.

У сезоні 2018/19 "фіалки" сенсаційно ледь не вилетіли з Серії А, посівши 16 сходинку у турнірній таблиці з 41 очком. До небезпечної зони залишалось лише 3 пункти.

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