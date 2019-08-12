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Фіорентина близька до підписання Сусо, – GdS

06:00 149 Читать на русском
Фіорентина близька до підписання Сусо, – GdS
Хесус Сусо / Фото ФК Мілан

Хавбек Мілана Хесус Сусо може змінити прописку в рамках Серії А.

Фіоретина проводить активні перемовини із представниками Мілана щодо трансферу Хесуса Сусо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Сторони узгодили майже усі умови, але залишись розбіжності у ціні гравця. "Россонері" хочуть отримати за 25-річного іспанця 40 млн євро, а "фіалки" пропонують 30 млн.

Джерело передбачає, що клуби зійдуться на ціні 32 млн євро.

В минулому сезоні Серії А Сусо провів 35 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 10-ма асистами.

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