Фіорентина близька до підписання Сусо, – GdS

Хавбек Мілана Хесус Сусо може змінити прописку в рамках Серії А.

Фіоретина проводить активні перемовини із представниками Мілана щодо трансферу Хесуса Сусо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Лунін зацікавив Мілан

Сторони узгодили майже усі умови, але залишись розбіжності у ціні гравця. "Россонері" хочуть отримати за 25-річного іспанця 40 млн євро, а "фіалки" пропонують 30 млн.

Джерело передбачає, що клуби зійдуться на ціні 32 млн євро.

В минулому сезоні Серії А Сусо провів 35 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 10-ма асистами.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину