Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:2

Аталанта здобула вольову перемогу у виїзному матчі 23 туру Серії А проти Фіорентини. Дивіться відео голів та огляд матчу Фіорентина – Аталанта.

Рахунок у матчі відкрили господарі: на 32 хвилині лідер "фіалок" Федеріко К'єза красивим ударом з дальньої дистанції засмутив Голліні. Аталанта відігралася одразу після перерви: Гомес отримав розрізний пас від Ілічіча і прострілив у воротарський майданчик на Сапату, який забив свій 8 гол у поточному розіграші Серії А.

Маліновський забив розкішний гол за Аталанту – відео шедевру українця

Ключовим у матчі став вихід на поле Руслана Маліновського. На 64 хвилині українець замінив Маріо Пашаліча, а вже на 72-й класним ударом з лівої забив переможний гол. Для Маліновського це взяття воріт стало третім у чемпіонаті Італії. Також в його активі дві результативні передачі.

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