Фіорентина – Аталанта: Маліновський потрапив у стартовий склад, Коваленко залишився на лаві запасних
20:56 - Читать на русском
Фіорентина приймає Аталанту в рамках 30-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.
Двобій між Фіорентиною та Аталантою відбудеться 11 квітня, стартовий свисток пролунає о 21:45. Слідкувати за онлайн-трансляцією зустрічі можна за посиланням.
Маліновський озвучив рецепт перемоги над Фіорентиною – українець вже забивав "фіалкам" цього сезону
"Фіалки" підходять до матчу на 15-й сходинці Серії А, підопічні Гасперіні – 5-те місце. У першому колі бергамаски у рідних стінах розгромили Фіорентину (3:0). Перемога дозволить Аталанті повернутись у топ-4.
Руслан Маліновський вже традиційно вийде на поле зі стартових хвилин, Віктор Коваленко залишився у запасі.
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