Фіорентина приймає Аталанту в рамках 30-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Двобій між Фіорентиною та Аталантою відбудеться 11 квітня, стартовий свисток пролунає о 21:45. Слідкувати за онлайн-трансляцією зустрічі можна за посиланням.

Маліновський озвучив рецепт перемоги над Фіорентиною – українець вже забивав "фіалкам" цього сезону

"Фіалки" підходять до матчу на 15-й сходинці Серії А, підопічні Гасперіні – 5-те місце. У першому колі бергамаски у рідних стінах розгромили Фіорентину (3:0). Перемога дозволить Аталанті повернутись у топ-4.

Руслан Маліновський вже традиційно вийде на поле зі стартових хвилин, Віктор Коваленко залишився у запасі.