Фіорентина – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський виконує традиційну роль

Фіорентина та Аталанта зустрічаються у 23-му турі Серії А. Руслан Маліновський опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Фіорентина – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 16:00. "Віола" вибила бергамасків з Кубка Італії, граючи на цьому ж полі. У першому ж колі Серії А команда Маліновського ледь врятувалася від домашньої поразки. Фіорентина вдома в рамках чемпіонату Італії не програвала Аталанті вже 27 років, або 18 матчів поспіль. "Богиня" продовжує запеклу боротьбу з Ромою Фонсеки за 4-е місце і путівку в ЛЧ. Флорентійці просіли в нижній половині таблиці.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям

Фіорентина: Драговскі – Міленковіч, Пеццелла, Ігор – Лірола, Пулгар, Бенассі, Кастровіллі, Дальберт – К'єза, Кутроне

Аталанта: Голліні – Джімшиті, Паломіно, Толої – Кастань, Фройлер, Пашаліч, Госенс – Гомес, Ілічіч – Сапата