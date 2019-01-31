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Фіорентина – Рома – 7:1 – відео голів та огляд матчу

08:00 529 Читать на русском
Фіорентина – Рома – 7:1 – відео голів та огляд матчу
Фіорентина – Рома – 7:1 – відео голів та огляд матчу

Фіорентина приймала Рому у 1/4 фіналу Кубка Італії. "Фіалки" здобули перемогу з рахунком 7:1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Фіорентина – Рома – 7:1

Голи: К’єза, 7, 18, 74, Мурієль, 33, Бенассі, 66, Сімеоне, 79, 89 – Коларов, 28

Вилучення: Джеко, 72 (Рома)

Кубок Італії: Фіорентина знищила Рому, забивши 7 голів

Фоірентина познущалась над Ромою, забивши 3 голи у першому таймі та 4 у другому. "Вовки" відповіли тільки влучним ударом Коларова.

Відтак перемога "фіалок" з рахунком 7:1. Підопічні Піолі проходять у півфінал Кубка Італії, а Рома ганебно покидає турнір.

Кубок Італії1/4 фіналу

Фіорентина - Рома: Середа 30 січня 2019

Фіорентина
Матч завершено
7 : 1
Рома
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