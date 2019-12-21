Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Рома на виїзді розгромила Фіорентину в матчі 17 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Фіорентина – Рома.

Підопічні Фонсеки вразили господарів двома голами на 19 та 22 хвилинах – відзначились Джеко та Коларов. "Фіалки" відповіли точним ударом Баделя на 34 хвилині. Після перерви Рома контролювала хід подій і забила ще два м'ячі: Пеллегріні на 73 хвилині зробив становище команди Монтелли катастрофічним, а остаточний рахунок у матчі встановив Дзаньйоло на 88 хвилині.

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Ця перемога дозволила "вовкам" впритул наблизитись до Лаціо. Команда Фонсеки має 35 очок і впевнено посідає місце у зоні Ліги чемпіонів. Для Фіорентини ця поразка стала вже 8 в сезоні. Команда Монтелли ризикує опуститися на 16 місце в турнірній таблиці за підсумками поточного туру.

Рома на виїзді розгромила Фіорентину – команда Фонсеки наблизила Монтеллу до відставки