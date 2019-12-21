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Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу

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Фіорентина – Рома – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Рома розгромила Фіорентину / Getty Images

Рома на виїзді розгромила Фіорентину в матчі 17 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Фіорентина – Рома.

34’ Мілан Бадель
 
Едін Джеко 19’
Александр Коларов 22’
Лоренцо Пеллегріні 73’
Ніколо Дзаньйоло 88’
19’ Едін Джеко
22’ Александр Коларов
34’ Мілан Бадель
73’ Лоренцо Пеллегріні
88’ Ніколо Дзаньйоло

Підопічні Фонсеки вразили господарів двома голами на 19 та 22 хвилинах – відзначились Джеко та Коларов. "Фіалки" відповіли точним ударом Баделя на 34 хвилині. Після перерви Рома контролювала хід подій і забила ще два м'ячі: Пеллегріні на 73 хвилині зробив становище команди Монтелли катастрофічним, а остаточний рахунок у матчі встановив Дзаньйоло на 88 хвилині.

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Ця перемога дозволила "вовкам" впритул наблизитись до Лаціо. Команда Фонсеки має 35 очок і впевнено посідає місце у зоні Ліги чемпіонів. Для Фіорентини ця поразка стала вже 8 в сезоні. Команда Монтелли ризикує опуститися на 16 місце в турнірній таблиці за підсумками поточного туру.

Рома на виїзді розгромила Фіорентину – команда Фонсеки наблизила Монтеллу до відставки

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Фіорентина - Рома Фіорентина Фіорентина Рома Рома Італія Відеоновини
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