Фіорентина і Полісся оголосили стартові склади на матч-відповідь кваліфікації плей-офф Ліги конференцій.

У четвер, 28 серпня, Фіорентина і Полісся зіграють у матчі-відповіді кваліфікації плей-офф Ліги конференцій. Обидва клуби оголосили свої стартові склади.

Нагадаємо, що в першому матчі Полісся поступилося з рахунком 0:3. У тій зустрічі червону картку заробив форвард "віоли" Мойзе Кін – на сьогоднішній матч він дискваліфікований. Замість Кіна в атаці зіграє Едін Джеко.

Фіорентина (3-4-2-1): Де Хеа – Комуццо, Марі, Віті – Додо, Мандрагора, Фаджіолі, Парізі – Ндур, Фацціні – Джеко

Полісся (4-3-3): Кудрик – Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко – Бабенко, Андрієвський, Таллес – Назаренко, Гуцуляк, Філіппов

Матч Фіорентина – Полісся почнеться о 21:00.