У матчі-відповіді 4-го туру кваліфікації ЛК Фіорентина приймала Полісся. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч між Фіорентиною та Поліссям стартував о 21:00 за київським часом. Український клуб першим зумів відзначитися голом.

Фіорентина – Полісся: відомі стартові склади на матч-відповідь Ліги конференцій

Олександр Назаренко отримав м'яч на межі штрафного майданчика, скористався вкрай невдалим виходом Де Хеа та забив вже на 2 хвилині гри.

Через невеликий проміжок часу Андрієвський подвоїв рахунок. Олександр класно зіграв на добиванні і переправив м'яч у сітку з дальньої дистанції.