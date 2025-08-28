Фіорентина – Полісся – 0:2 – відео голів
21:17 - Читати іншою мовою
У матчі-відповіді 4-го туру кваліфікації ЛК Фіорентина приймала Полісся. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
78’ Додо
86’ Лука Раньєрі
78’ Додо
86’ Лука Раньєрі
Матч між Фіорентиною та Поліссям стартував о 21:00 за київським часом. Український клуб першим зумів відзначитися голом.
Фіорентина – Полісся: відомі стартові склади на матч-відповідь Ліги конференцій
Олександр Назаренко отримав м'яч на межі штрафного майданчика, скористався вкрай невдалим виходом Де Хеа та забив вже на 2 хвилині гри.
Через невеликий проміжок часу Андрієвський подвоїв рахунок. Олександр класно зіграв на добиванні і переправив м'яч у сітку з дальньої дистанції.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter