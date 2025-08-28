У четвер, 28 серпня, Полісся у матчі-відповіді 4-го раунду кваліфікації ЛК зустрічалось з італійською Фіорентиною (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 4-й раунд кваліфікації

Фіорентина (Італія) – Полісся (Житомир) – 3:2 (перший матч – 3:0)

Голи: Додо, 79, Раньєрі, 86, Джеко, 89 – Назаренко, 2, Андрієвський, 14

Після розгрому у першому матчі лише лінивий не поховав Полісся. Поїздка до Флоренції розцінювалась як здобуття неоціненного досвіду, як можливість показати себе з грізним суперником, але аж ніяк не можливість зачепитись за результат. Однак вже на старті зустрічі українці шокували суперника, вийшовши вперед. Назаренко отримав передачу з глибини, Де Хеа не встиг до м'яча й Олександр зумів пробити по вже порожніх воротах.

Італійці довго не могли отямитись від такого початку і згодом пропустили вдруге! Таллес п'ятою прокинув собі на хід по правому флангу, навісив у штрафний, захисники винесли, але Андрієвський спіймав на ногу і метрів з 20 зльоту поклав у праву дев'ятку. Неймовірна краса! Варто сказати, що за мить до цього "фіалки" мали шанс зрівняти – після навісу з кутового Ндур протиснув Андрієвського та пробив повз ліву стійку головою.

В середині тайму Ндур втік лівим флангом і викотив у центр штрафного під удар Джеко – боснієць навіть пробив, але Сарапій встиг заблокувати удар і м'яч вийшов на кутовий.Згодом Парізі прострілював з того ж флангу, але Чоботенко став на заваді.

Фіорентина потрохи підтискала, але захист житомирців працював без збоїв. Михайліченко навішував на Філіппова – могло бути небезпечно, але вийшло трохи зависоко. Згодом Ндур шукав чергового шансу, але Кудрик був першим на м'ячі. На останніх хвилинах господарі мали три поспіль моменти у штрафному Полісся, але кожен раз кіпер "вовків" випереджав суперників.

Після відпочинку Фіорентина майже 10 хвилин не могла створити бодай напівмомент біля воріт Полісся, а згодом ледь не забила: Фацціні пройшов півполя, вийшов на ударну позицію і... влучив у стійку! У відповідь Назаренко бив з гострого кута – в руки Де Хеа. За мить Михайліченко видряпав м'яч на лінії й зумів навісити у штрафний – на жаль, ніхто з українців не встиг за замикання.

На 67-й хвилині свіжий Гудмудссон на швидкості промчав правим флангом і закидав у воротарський – захисники зуміли нівелювати небезпеку. За мить Госенс вистрибнув вища за Кравченка і головою замикав навіс – Кудрик врятував.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Андрієвський міг стати героєм, пробиваючи по центру воріт – Де Хеа відбив. За десять хвилин до завершення матчу Фіорентина таки забила: Джеко поборовся в центрі поля і віддав на Гудмундссона, той запустив по лівому флангу Госенса, який навісив на дальню стійку – Додо з гострого кута зробив рахунок 1:2. А згодом Раньєрі, який тільки-но вийшов на поле, своїм першим доторком до м'яча спрямував його у сітку замкнувши навіс з кутового на дальній стійці.

Майже одразу Гайдучик міг закочувати у порожні ворота – Де Хеа вийшов далеко з воріт, але удар вийшов занадто кволим і іспанець встиг реабілітувались. На останній хвилині житомирці знову провалились під час розіграшу кутового і Джеко поставив масну крапку у матчі.

Фіорентина за сумою двох матчів – 6:2 – йде далі, а Полісся завершує свою цьогорічну єврокубкову кампанію.

