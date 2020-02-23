Фіорентина – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Фіорентина приймала Мілан в рамках 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Попри перевагу Фіорентини саме Мілан відкрив рахунок у зустрічі завдяки влучному удару Ребіча на початку другого тайму.

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Пізніше господарі взагалі залишились у меншості, але це їх лише надихнуло. За кілька хвилин до фінального свистка "фіалки" вирівняли становище, і навіть мали шанси вийти вперед, проте часу не вистачило.

Після 26-ти турів Серії А Мілан перебуває на 7-й сходинці, Фіорентина – 13-та.

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