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Фіорентина – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

09:36 136 Читать на русском
Фіорентина – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Фіорентина – Мілан / Фото ФК Фіорентина

Фіорентина приймала Мілан в рамках 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

62’ Естеван Дальбер
84’ Ерік Пульгар
 
Анте Ребіч 57’
57’ Анте Ребіч
62’ Естеван Дальбер
84’ Ерік Пульгар

Попри перевагу Фіорентини саме Мілан відкрив рахунок у зустрічі завдяки влучному удару Ребіча на початку другого тайму.

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Пізніше господарі взагалі залишились у меншості, але це їх лише надихнуло. За кілька хвилин до фінального свистка "фіалки" вирівняли становище, і навіть мали шанси вийти вперед, проте часу не вистачило.

Після 26-ти турів Серії А Мілан перебуває на 7-й сходинці, Фіорентина – 13-та.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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