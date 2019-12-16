Фіорентина – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Фіорнетина врятувала нічию з Інтером в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

Міланці вийшли вперед вже на 9-й хвилині завдяки голу Борхи Валеро, який вирішив не радіти взяттю воріт своєї колишньої команди. "Фіалки" врятувалися вже у компенсований час – героєм став Влаховіч.

Інтер втратив очки з Фіорентиною, Маліновський не врятував Аталанту, Ювентус розгромив Удінезе: 16-й тур Серії А, неділя

Цей результат дозволив Інтеру набрати 39 очок та наздогнати Ювентус на вершині таблиці. У Фіорентини тепер 16 пунктів та тринадцята сходинка.