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Фіорентина – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Фіорентина – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Фіорентина – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Фіорнетина врятувала нічию з Інтером в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

90+2’ Душан Влаховіч
 
Борха Валеро 9’
9’ Борха Валеро
90+2’ Душан Влаховіч

Міланці вийшли вперед вже на 9-й хвилині завдяки голу Борхи Валеро, який вирішив не радіти взяттю воріт своєї колишньої команди. "Фіалки" врятувалися вже у компенсований час – героєм став Влаховіч.

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Цей результат дозволив Інтеру набрати 39 очок та наздогнати Ювентус на вершині таблиці. У Фіорентини тепер 16 пунктів та тринадцята сходинка.

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Італія Відеоновини Фіорентина - Інтер Фіорентина Фіорентина
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