Фіорентина – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Реал Мадрид на останній хвилині врятував виїзну нічию з Валенсією – Куртуа став співавтором голу "бланкос"
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