Фіорентина – Емполі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Фіорентина впевнено перемогла Емполі у матчі 16 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

Фіорентина – Емполі – 3:1

Голи: Міральяс, 40, Сімеоне, 59, Дабо, 78 – Круніч, 24

Наполі вирвав перемогу в Кальярі: 16-й тур Серії А, матчі неділі

Фіорентина відкатала дуже непростий матч з Емполі. "Фіалкам" вдалося забити вже на 19-й хвилині, однак їх гол скасували через офсайд – а вже на 24-й вони пропустили після контратаки, яку ударом з меж штрафного завершив Круніч. Фіорентина підвищила оберти, обстріляла усі кути воріт Проведеля і таки встигла відігратися до свистка на перерву. Кевін Міральяс на 40-й хвилині отримав передачу від Сімеоне та з метрів десяти пробив у лівий верхній кут – 1:1. У другому таймі Фіора вже не відпустила Емполі: на 59-й хвилині Сімеоне замкнув подачу Бірагі, а на 78-й Дабо пробив з-за меж штрафного у правий нижній кут – 3:1. Цей гол виявився останнім.