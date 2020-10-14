Триває четвертий тур Ліги націй у дивізіонах B і C. У прем'єрних сьогоднішніх матчах Фінляндія відсвяткувала перемогу, а Албанія не зуміла переграти Литву.

Ліга націй, 4 тур

Дивізіон B

Фінляндія – Ірландія – 1:0

Гол: Єнсен, 67

Дивізіон С

Литва – Албанія – 0:0

Фінляндія гостріше діяла в першому таймі. Безпосередньо перед відпочинком дві нагоди відзначитися втратив Теему Пуккі. У другій половині зустрічі ірландці почали відповідати своїми моментами, але Догерті та Стівенс не зуміли загнати м'яч у сітку.

На 67-й хвилині господарі забили вирішальний гол, впіймавши суперника на помилці біля власних воріт. Пуккі прострілив, а Єнсен з другої спроби вразив ворота.

Ірландці побігли великими силами відігруватися. Під завісу зустрічі гості затиснули Фінляндію у штрафному майданчику та створили чимало хороших шансів. Даффі, Догерті та Кьортіс головами розстрілювали ворота, але Лукаш Градецкі здійснив низку сейвів і зберіг для суомі перемогу.

Фінляндія набрала 9 очок і очолила групу В4. Уельс у разі перемоги над Болгарією зможе повернути собі лідерство. Ірландія з двома пунктами залишилася на третьому місці.

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Литва вдома відстояла нульову нічию проти Албанії. Екс-гравець київського Арсенала Саулюс Міколюнас в ролі капітана литовців провів дуже хороший матч і став одним з найкращих на полі. 36-річний Міколюнас на правому фланзі оборони здійснив 5 перехоплень і 3 вдалі відбирання, а ще виграв 84% дуелей.

Литва поки що очолює квартет С4, однак там дуже запекла боротьба і ще нічого не зрозуміло.