Фінляндія розгромила Вірменію і наблизилася до виходу на Євро-2020

Збірна Фінляндії впевнено перемогла національну команду Вірменії (3:0) у 8-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація, 8-й тур

Група J

Фінляндія – Вірменія – 3:0

Голи: Ф. Єнсен, 31, Пуккі, 61, 88

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Фіни активніше розпочали поєдинок і з перших хвилин почали нагнітати ситуацію біля воріт вірмен. Гості з Кавказу часом намагалися огризатися в контратаках. Щоправда, здебільшого на половині поля суперника підопічні Армена Гюльбудагянца виглядали беззубо. Суомі поступово почали створювати реальні нагоди забити й, зрештою, вірменський захист дав збій.

На 31-й хвилині кіпер гостей Айрапетян невдало зіграв на виході під час кутового, а Фредрік Єнсен скористався неузгодженістю оборонців і акробатичним ударом відправив м'яч під перекладину – 1:0! Пропущений гол серйозно вплинув на збірну Вірменії і та до кінця тайму не створила жодного моменту біля володінь Градецкі.

Старт другої половини гри не змінив ситуацію на полі. Вірмени створили лише одну нагоду на 52-й хвилині, але Газарян пробив вкрай невдало. Зате показав клас форвард Норвіча Теему Пуккі. Пох'янпало розрізною передачею вивів "десятку" на побачення з воротарем, і той елегантно підсік м'яч над кіпером – 2:0.

Лише пропустивши двічі, вірмени трохи прийшли до тями й спробували хоча б зменшити розрив у рахунку. Та хлопці Маркку Канерви вдало гасили всі потуги гостей ще на підступах до штрафного майданчика. А під завісу гри фіни взагалі оформили розгром: Шуллер кинув у прорив Пуккі, а Теему повторно переграв Айрапетяна парашутом.

Отже, 3:0 – перемога господарів, яка всерйоз наблизила їх до виходу на Євро. Фіни на 5 очок випереджають Боснію і Герцеговину, яка пізніше ввечері зіграє проти греків на виїзді. У заключних турах Фінляндія зустрінеться із Ліхтенштейном (вдома) та Грецією (виїзд). Натомість боснійці зіграють проти Італії на власному полі та поїдуть у Ліхтенштейн.

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