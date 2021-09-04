Фінляндія здолала Казахстан (1:0) у 5-му турі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Фіни й казахи – суперники України у кваліфікації на Мундіаль – провели агресивний перший тайм, але вболівальники голів не побачили. Відзначитись гравці зуміли у другій 45-хвилинці й лише раз.

Фінляндія здобула мінімальну перемогу над Казахстаном, потіснивши Україну з другого місця у групі

Вдалось це Йоелю Пох'янпало аж на 60-й хвилині. Уронен виконав виважену подачу на форварда Суомі, а той замкнув її ударом головою у правий верхній кут. Казахи у відповідь не створили гострих моментів, а тому Фінляндія здобула мінімальну перемогу.

Підопічні Канерви піднялись на другу сходинку, набравши 5 залікових балів. Україна, яка в очікуванні матчу з Францією (сьогодні, 4 вересня, о 21:45), опустилась на третє місце.