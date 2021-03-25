Фінляндія розписала красиву нічию з Боснією і Герцеговиною в рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд матчу суперників України на "Футбол 24".

Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм завершився "сухо", проте команди таки приберегли дещо на другу половину. На 53 хвилині арбітр поставив пенальті у ворота фінів через сумнівну гру рукою. Міралем П'яніч програв дуель голкіперу, але сам прибіг на добивання.

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Рятувати ситуацію взявся Теему Пуккі. Спочатку бомбардир господарів найкраще розібрався серед хаосу карного майданчика боснійців, а потім прорвався до воріт з центра поля. Очко для балканців вирвав Стевановіч, якому неабияк допоміг рикошет Райтали. 2:2 – нічия прямих конкурентів України.