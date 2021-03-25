Нічия на користь України у відеоогляді матчу Фінляндія – Боснія і Герцеговина – 2:2
Фінляндія розписала красиву нічию з Боснією і Герцеговиною в рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд матчу суперників України на "Футбол 24".
Перший тайм завершився "сухо", проте команди таки приберегли дещо на другу половину. На 53 хвилині арбітр поставив пенальті у ворота фінів через сумнівну гру рукою. Міралем П'яніч програв дуель голкіперу, але сам прибіг на добивання.
Фінляндія – Боснія і Герцеговина: суперники України розписали видовищну мирову – дубль Пуккі, П'яніч за крок до фіаско
Рятувати ситуацію взявся Теему Пуккі. Спочатку бомбардир господарів найкраще розібрався серед хаосу карного майданчика боснійців, а потім прорвався до воріт з центра поля. Очко для балканців вирвав Стевановіч, якому неабияк допоміг рикошет Райтали. 2:2 – нічия прямих конкурентів України.