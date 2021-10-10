Крайній півзахисник збірної України Олександр Зубков розповів про настрій у таборі національної команди після матчу 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Фінляндії (2:1).

"Нас зайшов привітати президент УАФ, також привітав тренер. Сказав, що гра була хорошою, але треба забувати цей результат і готуватися далі.

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Часу на відновлення особливо немає, тому зараз присвятимо той, що є, саме відновленню. Добре, що вийшло забити швидкий гол, це нас заспокоїло. Потім пропустили непотрібний м'яч, але своєю командною роботою заслужили забити другий", – резюмував вінгер у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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