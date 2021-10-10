Статистичний портал WhoScored оцінив виступ команди Олександра Петракова в матчі 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Фінляндії (2:1).

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук стали найкращими в поєдинку в Гельсінкі.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Обидва українці отримали від WhoScored оцінки 7,7. Також авторитетний ресурс відзначив гру Пятова (7,3), Тимчика та Шапаренка (по 7,0). У складі збірної Фінляндії найвищий бал отримав форвард Теему Пуккі (7,1).

Нагадаємо, що збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. За Суомі забив якраз Пуккі. Усі м'ячі забили ще до перерви.

"Ну що, фанати Маліновського, ви заспокоїлися?": Петраков відповів критикам перемогою, або Чому незамінних гравців немає