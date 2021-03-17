Збірна України дізналась, де проведе виїзний поєдинок відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії.

Фінляндія прийматиме збірну України на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі, повідомляє офіційний сайт фінської Футбольної асоціації.

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Зазначається, що скандинави проведуть усі свої домашні поєдинки відбору до ЧС-2022 на головній арені країни через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Виконавчий комітет Української асоціації футболу вчора, 16 березня, ухвалив рішення про перенесення домашніх поєдинків України проти Фінляндії та Казахстану зі Львова до Києва через погіршення епідеміологічної ситуації у західних регіонах.

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