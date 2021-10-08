Головний тренер Вереса Юрій Вірт сподівається на перемогу "синьо-жовтих" у матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року над фінами, однак тримає у пам'яті підсумковий результат у Києві.

"Нас чекає важкий матч. На даний момент збірна Фінляндії – це міцний суперник, і обом збірним потрібна перемога. Це буде в першу чергу битва характерів, у кого цей компонент виявиться сильнішим, той і переможе.

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З боку головного тренера Олександра Петракова звучать заяви, що наша збірна нічим не гірша, а навіть краща за суперника. І це добре. Він психологічно налаштовує хлопців на максимальний результат. Зарядженість коуча повинна дійти до сердець гравців, вони розуміють, що лише вікторія може збільшити шанс зіграти в плей-офф. У разі невдачі, а це навіть нічия, шанси, звичайно, будуть залишатися, але значно гірші, і це чудово усвідомлюють футболісти.

Не думаю, що наша збірна з перших хвилин побіжить атакувати. Граючи першим номером, доведеться розкритися, а це вільні зони для суперника. Пропущений гол може вплинути на гру. Напевно ми побачимо обережний футбол, оскільки ціна навіть однієї помилки дуже велика. Можна припустити, що обидві команди будуть шукати шанси в контратаках, і приділять багато уваги стандартним положенням. У цьому компоненті фіни сильні, їхні аути і кутові несуть небезпеку. Тому нашому захисту потрібно бути дуже уважним і сконцентрованим.

Щодо шансів нашої збірної на перемогу... У матчі в Києві всі були впевнені в успіху "синьо-жовтих". А вийшло... Сподіваємося хлопці вийдуть на поле з повною самовіддачею і доведуть, що це була якась випадковість в нічийному результаті. Все вирішить характер", – сказав Вірт у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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