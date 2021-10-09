Фінляндія – Україна: вболівальники обрали "Лева" матчу
21:58 - Читать на русском
Автор першого гола у ворота фінів забрав індивідуальну нагороду.
Роман Яремчук 34’
34’ Роман Яремчук
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав індивідуальну нагороду "Лев" матчу за підсумками двобою з Фінляндією (2:1) в рамках кваліфікації на ЧС-2022.
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31-річний ветеран відкрив рахунок у грі, забивши правою ногою ударом у дальній кут. Наставник "синьо-жовтих" назвав Андрія лідером на полі, який вів за собою всю команду.
Нагадаємо, наступний матч українці проведуть 12 жовтня у Львові проти Боснії.
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